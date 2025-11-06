Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вашингтон вводит ограничения на авиаперевозки и космические запуски

Вашингтонская администрация планирует ввести ряд ограничительных мер в сфере авиации и космических запусков на фоне частичной приостановки работы федерального правительства. Об этом объявил министр транспорта США Шон Даффи в ходе пресс-конференции.

США вводят ограничения на авиаперевозки и космические запуски из-за шатдауна.

Вашингтонская администрация планирует ввести ряд ограничительных мер в сфере авиации и космических запусков на фоне частичной приостановки работы федерального правительства. Об этом объявил министр транспорта США Шон Даффи в ходе пресс-конференции.

«Мы сократим объемы перевозок на 10% в 40 наших точках с 7 ноября. Под ограничения попадут, в том числе, крупные аэропорты США», — заявил Даффи. Министр уточнил, что полный перечень затронутых авиаузлов будет обнародован в ближайшее время.

Глава транспортного ведомства объяснил, что причиной введения ограничений стала нехватка авиадиспетчеров и других технических специалистов в аэропортах страны, вызванная шатдауном. В связи с этим американское правительство приняло решение о принятии мер, направленных на обеспечение безопасности.

Новые правила начнут действовать в пятницу утром", а продолжительность введенных ограничений на данный момент не определена. Даффи не исключил возможности введения дополнительных мер в случае необходимости.

Ранее Bloomberg предрекал, что США могут закрыть авиасообщение из-за шатдауна в целях безопасности полетов. Причиной стала усугубляющаяся нехватка специалистов службы управления воздушным движением, возникшая после введения приостановки деятельности госорганов с 1 октября. При этом авиадиспетчеры все это время продолжают выполнять свои обязанности, не получая заработную плату.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше