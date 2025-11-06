В Брянской области при атаке БПЛА пострадал мужчина

В результате атаки беспилотника на село Крапивна Климовского района Брянской области пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
По словам главы области, осколочные ранения получил водитель кормовоза, находившийся на территории агропромышленного предприятия в момент атаки. Сразу после происшествия на место прибыли экстренные службы.
Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Богомаз отметил, что жизни мужчины ничего не угрожает, и подчеркнул, что все экстренные службы продолжают работу на месте инцидента.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны в среду вечером уничтожили 16 украинских беспилотников, запущенных над девятью регионами страны.