В Брянской области при атаке БПЛА пострадал мужчина

Пострадавшего оперативно доставили в больницу.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки беспилотника на село Крапивна Климовского района Брянской области пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

По словам главы области, осколочные ранения получил водитель кормовоза, находившийся на территории агропромышленного предприятия в момент атаки. Сразу после происшествия на место прибыли экстренные службы.

Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Богомаз отметил, что жизни мужчины ничего не угрожает, и подчеркнул, что все экстренные службы продолжают работу на месте инцидента.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны в среду вечером уничтожили 16 украинских беспилотников, запущенных над девятью регионами страны.

