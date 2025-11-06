В Приморье завершено расследование дела о коррупции на таможне

Следственный комитет России по Приморскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы Уссурийской таможни. Экс-начальник отдела таможенного оформления обвиняется в получении взятки, превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По данным следствия, с сентября 2023 года по январь 2025 года женщина, будучи должностным лицом, лично получала взятки от представителя коммерческой организации. Общая сумма полученных денег превысила 1,4 миллиона рублей. Взамен она оказывала покровительство компании, организуя ускоренный выпуск таможенных деклараций на ввозимые автомобили без необходимой проверки и корректировки. Это позволяло проводить машины по заниженной стоимости.
Кроме того, обвиняемая вносила в официальные документы заведомо ложные сведения, что привело к занижению суммы таможенных платежей почти на 340 тысяч рублей. В результате государству был причинен значительный ущерб.
Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Преступление было выявлено совместными усилиями сотрудников УФСБ России по Приморскому краю и отдела по противодействию коррупции Уссурийской таможни.