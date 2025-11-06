В Приморье завершено расследование дела о коррупции на таможне

По данным следствия, с сентября 2023 года по январь 2025 года женщина, будучи должностным лицом, лично получала взятки от представителя коммерческой организации. Общая сумма полученных денег превысила 1,4 миллиона рублей. Взамен она оказывала покровительство компании, организуя ускоренный выпуск таможенных деклараций на ввозимые автомобили без необходимой проверки и корректировки. Это позволяло проводить машины по заниженной стоимости.