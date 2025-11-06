Столкновение автобусов на остановке в Тюмени взято под проверку прокуратуры. Видео

Инцидент произошел 5 ноября на улице Мельникайте.
Прокуратура Калининского административного округа Тюмени организовала проверку после столкновения двух пассажирских автобусов на остановке «30 лет Победы». Инцидент произошел 5 ноября 2025 года на улице Мельникайте. Об этом сообщили в telegram-канале прокуратуры Тюменской области.
«Прокуратура Калининского административного округа города Тюмени проводит проверку по факту ДТП с двумя автобусами… По информации Госавтоинспекции, в ДТП пострадал один пассажир автобуса», — пишут в посте.
Видео: telegram-канал прокуратуры Тюменской области.
В ДТП попали автобусы 17-го и 5-го маршрутов. Ранее об этом случае в соцсетях и пабликах местные жители поделились информацией об аварии возле торгового комплекса «Арсиб». «ТПАТП № 1», обслуживающее 17-й маршрут, подтвердило факт происшествия.