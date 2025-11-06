Суд приговорил медбрата к пожизненному сроку за убийство десяти пациентов

Преступления совершались с декабря 2023 года по май 2024-го в клинике города Вюрселен. Следствие установило, что медбрат вводил пациентам смертельные дозы седативных и обезболивающих препаратов якобы с целью облегчить ночную смену. Несмотря на отрицание вины, суд признал доказательства убедительными. Была установлена «особая тяжесть вины», что исключает досрочное освобождение через 15 лет. Прокуратура продолжает проверку возможных преступлений, совершенных медбратом в предыдущие годы его работы.