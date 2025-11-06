ВСУ атаковали Волгоградскую область: есть погибший, повреждены дома и автомобили

Украинские беспилотники ночью 6 ноября массированно атаковали территорию Волгоградской области. Известно об одном погибшем. ВСУ обстреляли жилые дома и автомобили. Об этом оповестил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале.
Повреждены также жилые дома в нескольких районах Волгограда. Фрагменты БПЛА спровоцировали пожар на территории промышленной зоны в Красноармейском районе, уведомил губернатор. Администрация Волгограда подготовит пункт временного размещения в 10-м Лицее для обеспечения безопасности жителям, поясняется в материале.
«В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по ул Гаря Хохолова 4 повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет», — сообщил Андрей Бочаров.
В течение прошлой ночи силы противовоздушной обороны перехватили 40 украинских дронов. Наибольшее число БПЛА сбито над Воронежской областью.