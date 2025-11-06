Во Владивостоке сгорел гараж на территории военно-морского госпиталя

Ранее Life.ru сообщал, что в Сургуте в результате пожара в садово-огородническом товариществе «Прибрежный 1» погибли семь человек. Во время разведки и разборки конструкций пожарные обнаружили тела троих взрослых и четверых детей без признаков жизни.