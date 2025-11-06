Ричмонд
Мирный житель погиб в Волгограде в результате атаки БПЛА

В ночь с 5 на 6 ноября в Волгоградской области в результате массированной атаки украинских беспилотников (БПЛА) погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

В результате массированной атаки украинских беспилотников (БПЛА) погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Атака БПЛА привела к повреждениям на 24-этажном жилом доме по улице Гаря Хохолова, 4. На балконах дома и в окнах близлежащих зданий выбиты стекла. В результате падения обломков также произошло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе, которое оперативно тушат пожарные службы.

— В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет. Искренние соболезнования родным и близким, — цитирует Бочарова Telegram-канал Администрации Волгоградской области.

Кроме того, в нескольких районах Волгограда зафиксированы повреждения остекления в жилых домах и автомобилях. Специалисты продолжают работу по уточнению масштабов повреждений и ликвидации последствий. Губернатор отметил, что жителям будет предоставлен пункт временного размещения в 10-м лицее Волгограда на случай проведения работ саперами.

4 ноября украинский беспилотник атаковал мирного жителя, пытавшегося покинуть Купянск. На видео, опубликованном в Сети, видно, как мужчина стоит на дороге и крестится, а рядом с ним зависает дрон. Через несколько секунд беспилотник направляется прямо на человека и взрывается.

