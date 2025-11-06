Мужчина погиб в результате удара БПЛА по жилому дому в Волгограде

Как уточнил Бочаров, беспилотник ударил по многоквартирному дому на улице Гаря Хохлова. Повреждены балконы, выбиты стекла соседних зданий. «Также в ряде районов Волгограда фиксируются повреждения остекления в жилых домах и автотранспортных средств», — добавил губернатор. Его слова приводит пресс-служба областной администрации.
Администрация Волгограда получила поручение развернуть пункт временного размещения в лицее № 10.
