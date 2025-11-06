Ричмонд
Мужчина погиб в результате удара БПЛА по жилому дому в Волгограде

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на регион. В результате удара БПЛА по жилому дому в Волгограде погиб 48-летний мужчина. На территории промзоны в Красноармейском районе начался пожар.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнил Бочаров, беспилотник ударил по многоквартирному дому на улице Гаря Хохлова. Повреждены балконы, выбиты стекла соседних зданий. «Также в ряде районов Волгограда фиксируются повреждения остекления в жилых домах и автотранспортных средств», — добавил губернатор. Его слова приводит пресс-служба областной администрации.

Возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе началось из-за падения обломков БПЛА. Сотрудники МЧС начали тушить пожар. Других подробностей Андрей Бочаров не привел.

Администрация Волгограда получила поручение развернуть пункт временного размещения в лицее № 10.

