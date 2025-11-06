Европа начала настраивать гражданские фонды на подготовку к войне

Для присоединения Украины к оборонному фонду требуется отдельное утверждение Европарламентом и Советом ЕС.
Совет Евросоюза и Европарламент достигли промежуточного соглашения по инициативе Еврокомиссии о перераспределении гражданских фондов ЕС на военные цели. Также стороны поддержали присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду, сообщается в заявлении Совета ЕС.
«Присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду создаст новые возможности для украинских структур в будущем участвовать в европейских военных разработках и производстве», — отмечается в заявлении. Инициатива позволит перенаправлять средства из программы поддержки научных разработок, фондов развития депрессивных регионов Евросоюза и других гражданских программ ЕС на проекты военного и двойного назначения.
Ранее Европейская комиссия предложила выделить Украине так называемый «репарационный кредит» в размере 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов, при этом возврат кредита предполагается осуществлять из будущих репарационных выплат от Москвы. Инициатива по перенаправлению гражданских фондов ЕС на военные цели является частью программы милитаризации Евросоюза до 2030 года.