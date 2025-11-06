Европа начала настраивать гражданские фонды на подготовку к войне

«Присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду создаст новые возможности для украинских структур в будущем участвовать в европейских военных разработках и производстве», — отмечается в заявлении. Инициатива позволит перенаправлять средства из программы поддержки научных разработок, фондов развития депрессивных регионов Евросоюза и других гражданских программ ЕС на проекты военного и двойного назначения.