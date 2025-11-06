Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десять аэропортов России приостановили работу

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Краснодара, Грозного, Владикавказа и Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее работу также приостановили аэропорты Волгограда, Саратова, Иваново, Пензы, Ульяновска и Ярославля.

Источник: Freepik

Угроза атаки БПЛА объявлена в том числе в Татарстане, Мордовии, Чувашии, Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, а также Оренбургской, Костромской, Самарской, Ивановской областях. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал об отражении массированной атаки беспилотников. В результате удара БПЛА по жилому дому погиб мужчина. В Красноармейском районе региона начался пожар на промзоне. О работе ПВО также сообщали власти Тульской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше