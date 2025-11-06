Десять аэропортов России приостановили работу

Угроза атаки БПЛА объявлена в том числе в Татарстане, Мордовии, Чувашии, Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, а также Оренбургской, Костромской, Самарской, Ивановской областях. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал об отражении массированной атаки беспилотников. В результате удара БПЛА по жилому дому погиб мужчина. В Красноармейском районе региона начался пожар на промзоне. О работе ПВО также сообщали власти Тульской области.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше