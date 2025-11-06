Ричмонд
Бизнесмена Тулепбекова и его подчиненного обвинили в хищении из Московского банка 16 млрд

ГП направила в суд дело о хищении 16 млрд из Московского индустриального банка.

Источник: Комсомольская правда

Глава группы компаний «Ростовская нива» Жасулан Тулепбеков и его подчиненный Денис Ширяев обвиняются в присвоении и выведении свыше 16 миллиардов рублей, похищенных из Московского индустриального банка. Генпрокуратура утвердила заключение и направила уголовное дело в суд. Об этом свидетельствуют материалы пресс-службы ведомства.

Утверждается, что бизнесмен и подчиненный похитили у банка более 16,6 миллиарда рублей. В преступную группу входили также еще три злоумышленника. Похитители выдали невозвратные кредиты подконтрольным компаниям.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Жасулана Тулепбекова и Дениса Ширяева», — заявили в Генпрокуратуре.

