Бизнесмена Тулепбекова и его подчиненного обвинили в хищении из Московского банка 16 млрд

Глава группы компаний «Ростовская нива» Жасулан Тулепбеков и его подчиненный Денис Ширяев обвиняются в присвоении и выведении свыше 16 миллиардов рублей, похищенных из Московского индустриального банка. Генпрокуратура утвердила заключение и направила уголовное дело в суд. Об этом свидетельствуют материалы пресс-службы ведомства.