Житель Приморья перевел мошенникам 389 тысяч рублей, желая получить компенсацию

В Приморье снова произошел случай телефонного мошенничества. 63-летний житель Пограничного округа перевел преступникам почти 390 тысяч рублей после звонка от лже-сотрудницы пенсионного фонда. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Незнакомка сообщила мужчине, что ему положен дополнительный трудовой стаж и компенсация восемь тысяч рублей. Для оформления выплаты она попросила продиктовать код из SMS-сообщения. Как только пенсионер передал код, ему пришло уведомление о входе в его аккаунт на портале Госуслуг.
Чтобы «защитить сбережения», мошенники убедили мужчину перевести все деньги с банковской карты на «безопасный счет». Под влиянием аферистов пенсионер также оформил кредиты в нескольких банках. Общая сумма ущерба составила 389 940 рублей.
По факту мошенничества заведено уголовное дело. Полиция напоминает гражданам основные правила безопасности: никогда никому не сообщайте коды из SMS-сообщений, данные банковских карт и информацию о счетах. Сотрудники пенсионного фонда, банков и государственных учреждений никогда не звонят с такими просьбами.
Важно помнить, что «безопасных счетов» не существует. Если вам звонят по вопросам социальных выплат, лучше самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру телефона или лично посетить ее отделение.