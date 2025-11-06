Житель Приморья перевел мошенникам 389 тысяч рублей, желая получить компенсацию

Незнакомка сообщила мужчине, что ему положен дополнительный трудовой стаж и компенсация восемь тысяч рублей. Для оформления выплаты она попросила продиктовать код из SMS-сообщения. Как только пенсионер передал код, ему пришло уведомление о входе в его аккаунт на портале Госуслуг.