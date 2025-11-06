Ричмонд
В Приморье на железной дороге сошли с рельсов семь вагонов

Задержек движения поездов удалось избежать.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае на станции Партизанск произошел несчастный случай на железной дороге. Во время маневровых работ во вторник, 4 ноября, с рельсов сошли семь пустых вагонов. По предварительной информации, вагоны не перевернулись. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Важно, что в результате происшествия никто не пострадал. Работа железной дороги не была нарушена — задержек движения поездов удалось избежать. Размер ущерба от происшествия сейчас устанавливается.

Следователи начали проверку по факту случившегося. Они выясняют, не были ли нарушены правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Специалисты проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства и точные причины схода вагонов. По результатам проверки будет принято решение о дальнейших действиях.