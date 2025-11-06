Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еврокомиссия призвала Сербию ограничить выдачу паспортов россиянам

Еврокомиссия призвала Сербию ограничить выдачу паспортов гражданам России. Приобретая сербское гражданство, россияне получают право безвизового въезда в страны Евросоюза, что может угрожать европейской безопасности, говорится в докладе Еврокомиссии по Сербии за 2025 год, опубликованном 6 ноября.

Еврокомиссия потребовала от Сербии ограничить выдачу паспортов россиянам.

Еврокомиссия призвала Сербию ограничить выдачу паспортов гражданам России. Приобретая сербское гражданство, россияне получают право безвизового въезда в страны Евросоюза, что может угрожать европейской безопасности, говорится в докладе Еврокомиссии по Сербии за 2025 год, опубликованном 6 ноября.

«Строгая проверка безопасности должна применяться при предоставлении сербского гражданства гражданам России, поскольку владельцы сербских паспортов пользуются безвизовым режимом въезда в ЕС», — говорится в документе. В докладе обосновали ограничения по поводу выдачи паспортов россиянам тем, что предоставление сербского гражданства может создать угрозу безопасности Европейского союза, поскольку это позволяет им воспользоваться правом безвизового въезда в страны ЕС.

В докладе отмечается, что визовая политика Сербии лишь частично соответствует европейскому списку третьих стран, гражданам которых необходимы въездные визы. Еврокомиссия потребовала от Сербии срочно привести визовую политику в соответствие с нормами ЕС и ужесточить проверки при выдаче паспортов иностранцам.

Брюссель также обвинил Белград в отказе присоединиться к санкциям против России и сохранении высокого уровня политических контактов с Москвой. Как ранее отметила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, Сербия провела позитивные изменения, однако Еврокомиссия ожидает более убедительных реформ и соответствие внешней политике и политике безопасности для вступления в ЕС.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше