Еврокомиссия призвала Сербию ограничить выдачу паспортов россиянам

Брюссель также обвинил Белград в отказе присоединиться к санкциям против России и сохранении высокого уровня политических контактов с Москвой. Как ранее отметила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, Сербия провела позитивные изменения, однако Еврокомиссия ожидает более убедительных реформ и соответствие внешней политике и политике безопасности для вступления в ЕС.