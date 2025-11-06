Мясник в «Доме со шпилем». Как омич устроил резню в самом центре города

40-летний Виктор Баклин работал водителем патрульно-постовой службы и до того в преступлениях замечен не был. Однако уже ступил на скользкую дорожку: мужчина любил играть в азартные игры и к тому моменту успел задолжать разным конторам крупную сумму. В суде официально говорили о полумиллионе рублей, однако это лишь те долги, что дошли до суда и были переданы приставам. Полная сумма, вполне вероятно, была раза в два больше.