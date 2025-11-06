Мясник в «Доме со шпилем». Как омич устроил резню в самом центре города

В ночь с 24 на 25 июня 2015 года омичи, проезжавшие мимо «Голубого огонька», стали свидетелями ужасающей сцены. Мужчина в светлой рубашке, судя по всему раненый, пытался спастись от преследователя, вооружённого длинным ножом. Он перебежал проспект Маркса, лавируя между редких машин, развернулся и попытался бежать в другую сторону — но упал от потери крови. А его убийца направился к «Дому со шпилем», из которого выбежал. У него ещё оставались там дела…
Погибшим был 27-летний Сергей Г., охранник лотерейного центра «Победа». А его убийцей стал полицейский.
Полмиллиона на кону.
40-летний Виктор Баклин работал водителем патрульно-постовой службы и до того в преступлениях замечен не был. Однако уже ступил на скользкую дорожку: мужчина любил играть в азартные игры и к тому моменту успел задолжать разным конторам крупную сумму. В суде официально говорили о полумиллионе рублей, однако это лишь те долги, что дошли до суда и были переданы приставам. Полная сумма, вполне вероятно, была раза в два больше.
Для того, чтобы решить свои финансовые затруднения, Баклин решил пойти на преступление. Он регулярно бывал в «Победе» у «Голубого Огонька», которая официально считалась центром выдачи лотерей, однако фактически была нелегальным казино с онлайн-автоматами. Хорошее знание места позволило полицейскому спланировать нападение — однако позже сыграло с ним злую шутку.
На место мужчина прибыл за час до полуночи. Он хотел подождать, пока из казино не уйдут посетители, после чего напасть на единственного охранника. Для этого мужчина прихватил с собой длинный нож. В его планах были и более зловещие варианты, ведь кроме ножа в ту ночь он положил в рюкзак и бутылку с зажигательной смесью…
Чтобы не привлекать внимания, Баклин положил на счёт несколько тысяч рублей и начал играть в онлайн казино. Однако посетители всё не уходили, поэтому полицейский ненадолго вышел. Позже в суде он расскажет, что ездил домой, чтобы взять ещё денег.
Вернувшись и проиграв новую пару тысяч, мужчина заметил, что посетители наконец-то ушли. И решил действовать.
Кровавые деньги на полу.
Баклин ещё некоторое время поиграл на автоматах, чтобы усыпить бдительность охранника Сергея. После чего, выхватив нож, прыгнул на него.
«Ты что делаешь?» — закричал тот и замахнулся на нападавшего стулом. Однако защититься не смог и получил пять ударов — в шею, плечо и три в область живота. После чего попытался убежать на улицу.
За происходящим с ужасом наблюдала одна из двух операторов, которые в ту ночь принимали у посетителей деньги. Девушка вышла из своей защищённой кабинки в туалет и только успела открыть дверь. К счастью для неё, убийца бросился за жертвой.
Окровавленный Сергей пытался спастись на улице, но ни один из водителей не остановился, чтобы вмешаться в ситуацию. В результате молодой человек, ослабев от полученных смертельных ран, упал на полосе для общественного транспорта. Свидетели вызвали «скорую», но охранник скончался от потери крови ещё до её приезда.
Баклин тем временем вернулся в казино и занялся девушками-кассирами. Выбив стекло кассы ударом ноги, он потребовал «давай деньги, а то убью». Девушка в ужасе отдала ему всё, что было в кассе — чуть больше 170 тысяч рублей.
Большую часть суммы убийца унёс с собой, однако в спешке обронил порядка 12 тысяч. Эти банкноты, упавшие прямо в залившую пол кровь, позже приобщат к делу.
Убийца в палатке.
Совершив ограбление с убийством, Баклин прыгнул в машину, которую припарковал неподалёку, и скрылся. Он не знал, что это уже не имеет смысла. Мужчину, которого следователи за жестокость назовут «мясником», уже опознали.
Дело в том, что напарник погибшего Сергея, второй охранник, раньше работал в Первомайском РУВД. И, когда Баклин впервые пришёл в казино, вспомнил его — без имени, без подробностей, но вспомнил.
Поэтому, когда в ту страшную ночь ему позвонила одна из операторов, он по описанию сразу понял, о ком речь. Запросив в отделении фото всех сотрудников, он однозначно указал на убийцу.
Преступник тем временем решил залечь. В прямом смысле: отправив часть денег матери, на часть остальных он купил палатку и спальный мешок. В палатке, установленной в лесополосе под Омском, его и обнаружили стражи порядка.
В суде Баклин не отрицал, что убил человека. Но пытался построить свою версию событий: он-де просто пришёл поиграть. Проиграл, в сердцах сказал пару крепких слов, из-за чего охранник попросил его выйти. Завязался конфликт, Сергей замахнулся стулом, Баклин схватился за нож… нож он якобы носил с собой уже две недели, чтобы при случае продать. Долги-то висели…
Деньги, по той же легенде, убийца взял как раз для того, чтобы скрыться и залечь на дно. Однако суд присяжных не поверил в эти оправдания: Виктора Баклина признали виновным и за разбой, сопряжённый с убийством, судья назначил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Кроме того, его обязали заплатить миллион рублей матери погибшего Сергея Г.