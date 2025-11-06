Суд отложил заседание по делу актрисы Тарасовой из-за неявки свидетелей

Актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке провезти в Россию вейп с 0,4 грамма масла каннабиса. По данным следствия, запрещённое вещество находилось внутри электронной сигареты. Тарасова возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах с пересадкой в Израиле.