Суд отложил заседание по делу актрисы Тарасовой из-за неявки свидетелей

Домодедовский суд Московской области перенёс рассмотрение уголовного дела актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотического вещества, обнаруженного в электронном вейпе. Об этом сообщает «ТАСС».
Как уточнили в суде, заседание отложено до 26 ноября на 14:00 по московскому времени из-за неявки свидетелей.
Актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке провезти в Россию вейп с 0,4 грамма масла каннабиса. По данным следствия, запрещённое вещество находилось внутри электронной сигареты. Тарасова возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах с пересадкой в Израиле.
В отношении артистки возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. Суд ранее запретил Тарасовой определённые действия на время следствия.
