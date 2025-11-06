Ричмонд
Суд отложил заседание по делу актрисы Тарасовой из-за неявки свидетелей

Домодедовский суд Московской области перенёс рассмотрение уголовного дела актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотического вещества, обнаруженного в электронном вейпе. Об этом сообщает «ТАСС».

Как уточнили в суде, заседание отложено до 26 ноября на 14:00 по московскому времени из-за неявки свидетелей.

Актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке провезти в Россию вейп с 0,4 грамма масла каннабиса. По данным следствия, запрещённое вещество находилось внутри электронной сигареты. Тарасова возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах с пересадкой в Израиле.

В отношении артистки возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. Суд ранее запретил Тарасовой определённые действия на время следствия.

