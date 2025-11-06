Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 30 взрывов, десятки дронов, погибший гражданский: последствия массовой атаки БПЛА на Волгоград

В результате атаки беспилотников в ночь на 6 ноября на территории Волгограда пострадал жилой многоквартирный дом. В результате этого погиб один человек — 48-летний мужчина. Данную информацию подтвердил глава региона Андрей Бочаров, выразив соболезнования семье и близким погибшего.

ВСУ провели массированную атаку на Волгоградскую область.

В результате атаки беспилотников в ночь на 6 ноября на территории Волгограда пострадал жилой многоквартирный дом. В результате этого погиб один человек — 48-летний мужчина. Данную информацию подтвердил глава региона Андрей Бочаров, выразив соболезнования семье и близким погибшего.

Кроме того, жилой 24-этажный дом бизнес-класса по улице Гаря Хохолова, 4 получил существенные повреждения вследствие удара дронов. В нем разрушены балконы и фасады, выбито остекление и повреждены пять квартир. По факту произошедшего ведется расследование. К каким еще последствиям привела массированная атака украинских беспилотников на регион — в материале URA.RU.

Подробности разрушений на земле от губернатора.

В нескольких районах Волгограда зафиксированы повреждения остекления жилых зданий и автомобилей. Падение обломков дронов спровоцировало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе. Пожарные незамедлительно приступили к тушению огня.

В Волгограде устанавливают масштабы повреждений на земле после атаки БПЛА.

Сейчас сотрудники оперативных и муниципальных служб ведут работу по установлению масштабов повреждений и устранению последствий атаки. Администрация Волгограда получила распоряжение организовать пункт временного размещения граждан на базе лицея № 10 для обеспечения безопасности жителей на период работы саперов, говорится в официальном telegram-канале администрации Волгоградской области.

В регионе несколько раз фиксировались налеты БПЛА.

Согласно данным telegram-канала «Радар по всей России — БПЛА, ракеты, самолеты», первое сообщение о беспилотной опасности появилось еще 5 ноября в 21:14 по московскому времени. Уже 6 ноября в 22:12 (по мск) появилось повторное предупреждение о подлете дронов к региону. В обще сложности в telegram-канале было выложено более 40 постов о подлете БПЛА к области с разных направлений, о сбитии аппаратов и так далее. К текущему моменту, по данным всех сообщений от источника, над Волгоградской областью средствами ПВО зафиксировано и сбито более 13 беспилотников.

Что очевидцы рассказали о ночной атаке.

Согласно свидетельствам очевидцев, в небе над городом было зафиксировано свыше 30 взрывов. Налет продолжался на протяжении нескольких часов, начавшись в 00:40 по местному времени. Беспилотники подлетали с западного и северного направлений, написал телеведущий Руслан Осташко в своем telegram-канале.

Один из дронов поразил 24-этажный жилой дом бизнес-класса, расположенное на улице Гаря Хохолова. В нем были выбиты оконные стекла и повреждены балконные конструкции, пострадали фасады строения, а также получили повреждения как минимум пять квартир.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше