Более 30 взрывов, десятки дронов, погибший гражданский: последствия массовой атаки БПЛА на Волгоград

Согласно данным telegram-канала «Радар по всей России — БПЛА, ракеты, самолеты», первое сообщение о беспилотной опасности появилось еще 5 ноября в 21:14 по московскому времени. Уже 6 ноября в 22:12 (по мск) появилось повторное предупреждение о подлете дронов к региону. В обще сложности в telegram-канале было выложено более 40 постов о подлете БПЛА к области с разных направлений, о сбитии аппаратов и так далее. К текущему моменту, по данным всех сообщений от источника, над Волгоградской областью средствами ПВО зафиксировано и сбито более 13 беспилотников.