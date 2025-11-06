Число погибших при крушении самолёта в Кентукки достигло 11

Напомним, авиакатастрофа в Луисвилле произошла 4 ноября возле Международного аэропорта имени Мохаммеда Али. В результате инцидента также были повреждены объекты двух предприятий — фабрики по переработке отходов и магазина автозапчастей. Одной из версий случившегося назвали возгорание двигателя воздушного судна во время взлёта.