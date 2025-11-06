Ричмонд
Число погибших при крушении самолёта в Кентукки достигло 11

Мэр Луисвилла уточнил, что после авиакатастрофы пропавшими без вести числятся несколько человек.

Источник: Аргументы и факты

Как минимум 11 человек погибли в результате крушения грузового самолёта в городе Луисвилле в американском штате Кентукки, сообщил мэр населённого пункта Крейг Гринберг.

Ранее губернатор региона Энди Бешир информировал о девяти жертвах авиакатастрофы.

«Мы можем подтвердить одиннадцать погибших и ожидаем, что к концу дня их число увеличится до двенадцати», — написал Гринберг в соцсетях.

Глава города добавил, что в списке пропавших без вести числятся ещё несколько человек.

Напомним, авиакатастрофа в Луисвилле произошла 4 ноября возле Международного аэропорта имени Мохаммеда Али. В результате инцидента также были повреждены объекты двух предприятий — фабрики по переработке отходов и магазина автозапчастей. Одной из версий случившегося назвали возгорание двигателя воздушного судна во время взлёта.