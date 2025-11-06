Дептранс: Из-за ДТП на СВХ съезд к Лосиноостровской улице перекрыт

В районе дома № 29с1 по улице Лосиноостровская на Северо-Восточной хорде (СВХ) произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщили в пресс-службе Дептранса.
На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о возможных пострадавших уточняются.
— Перекрыт съезд с СВХ на ул. Лосиноостровская. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.
Накануне несколько автомобилей попали в аварию на Северо-Восточной хорде. ДТП произошло на съезде с Перовской эстакады. В районе ДТП образовалась пробка, но позднее она рассосалась.
В этот же день несколько машин столкнулись на внутренней стороне 64-го километра МКАД. По предварительным данным, никто из водителей не пострадал.