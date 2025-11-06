Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дептранс: Из-за ДТП на СВХ съезд к Лосиноостровской улице перекрыт

В районе дома № 29с1 по улице Лосиноостровская на Северо-Восточной хорде (СВХ) произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщили в пресс-службе Дептранса.

В районе дома № 29с1 по улице Лосиноостровская на Северо-Восточной хорде (СВХ) произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщили в пресс-службе Дептранса.

На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о возможных пострадавших уточняются.

— Перекрыт съезд с СВХ на ул. Лосиноостровская. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

Накануне несколько автомобилей попали в аварию на Северо-Восточной хорде. ДТП произошло на съезде с Перовской эстакады. В районе ДТП образовалась пробка, но позднее она рассосалась.

В этот же день несколько машин столкнулись на внутренней стороне 64-го километра МКАД. По предварительным данным, никто из водителей не пострадал.