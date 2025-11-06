В Волгограде при атаке БПЛА погиб мужчина

В результате атаки украинского беспилотника на жилую многоэтажку в Волгограде погиб мужчина, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона.
Один из беспилотников повредил 24-этажный дом на улице Гаря Хохолова: выбиты стекла, разрушены балконы, повреждены соседние здания. В результате попадания осколков погиб 48-летний местный житель.
Бочаров уточнил, что от взрывной волны и осколков пострадали также автомобили и остекление в ряде районов города. Кроме того, обломки беспилотника вызвали пожар в промзоне Красноармейского района. На место оперативно прибыли пожарные расчеты, которые ликвидировали возгорание.
Волгоградские экстренные службы совместно с муниципальными властями продолжают оценку ущерба и устранение последствий атаки. Губернатор поручил подготовить пункт временного размещения на базе одного из лицеев, чтобы при необходимости обеспечить безопасность жителей на время работы саперов.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны в среду вечером уничтожили 16 украинских беспилотников, запущенных над девятью регионами страны.