Число жертв тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах возросло до 114 человек

Число погибших в результате тайфуна «Калмаэги», обрушившегося на Филиппины, возросло до 114 человек. Кроме того, 127 числятся пропавшими без вести и 82 человека пострадали. Об этом сообщает телеканал GMA News со ссылкой на Управление гражданской обороны республики.

Источник: Life.ru

Наибольшее число жертв зафиксировано на острове Себу, где выпало аномальное количество осадков, превышающее месячную норму. Сотни тысяч филиппинцев вынуждены были покинуть свои дома из-за последствий разгула стихии.

В посольстве РФ на Филиппинах ранее сообщили, что информация о пострадавших гражданах России в диппредставительство не поступала. Дипломаты рекомендовали россиянам воздержаться от поездок и пребывания на улице в зонах вероятных наводнений или оползней, следить за сообщениями местных властей и экстренных служб, пишет ТАСС.

До этого сообщалось о 66 погибших в результате прошедшего ранее тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах. Стихией было затронуто порядка 706 тысяч человек, из которых около 348 тысяч оказались в эвакуационных центрах. Заместитель администратора по гражданской обороне Бернардо Рафаэлито Алехандро IV сообщал, что тогда жертвами разгула стихии стали 49 человек на Себу, а остальные случаи гибели были зарегистрированы в Западных и Восточных Висайях и на острове Негрос. В 53 городах Филиппин был введён режим чрезвычайного положения.