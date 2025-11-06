Число жертв тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах возросло до 114 человек

Наибольшее число жертв зафиксировано на острове Себу, где выпало аномальное количество осадков, превышающее месячную норму. Сотни тысяч филиппинцев вынуждены были покинуть свои дома из-за последствий разгула стихии.
В посольстве РФ на Филиппинах ранее сообщили, что информация о пострадавших гражданах России в диппредставительство не поступала. Дипломаты рекомендовали россиянам воздержаться от поездок и пребывания на улице в зонах вероятных наводнений или оползней, следить за сообщениями местных властей и экстренных служб, пишет ТАСС.
До этого сообщалось о 66 погибших в результате прошедшего ранее тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах. Стихией было затронуто порядка 706 тысяч человек, из которых около 348 тысяч оказались в эвакуационных центрах. Заместитель администратора по гражданской обороне Бернардо Рафаэлито Алехандро IV сообщал, что тогда жертвами разгула стихии стали 49 человек на Себу, а остальные случаи гибели были зарегистрированы в Западных и Восточных Висайях и на острове Негрос. В 53 городах Филиппин был введён режим чрезвычайного положения.