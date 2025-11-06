Число жертв тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах возросло до 114 человек

До этого сообщалось о 66 погибших в результате прошедшего ранее тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах. Стихией было затронуто порядка 706 тысяч человек, из которых около 348 тысяч оказались в эвакуационных центрах. Заместитель администратора по гражданской обороне Бернардо Рафаэлито Алехандро IV сообщал, что тогда жертвами разгула стихии стали 49 человек на Себу, а остальные случаи гибели были зарегистрированы в Западных и Восточных Висайях и на острове Негрос. В 53 городах Филиппин был введён режим чрезвычайного положения.