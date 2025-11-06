Неизвестный дрон парализовали работу ещё одного европейского аэропорта

Вечером в среду аэропорт Ганновера был вынужден полностью приостановить работу на 45 минут из-за появления в его воздушном пространстве неизвестного беспилотника. По данным информационного агентства DPA, инцидент произошёл после того, как пилот одного из самолётов, заходившего на посадку, сообщил о замеченном дроне вблизи взлётно-посадочной полосы.