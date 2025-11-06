Неизвестный дрон парализовали работу ещё одного европейского аэропорта

Представитель аэропорта уточнил, что полёты были остановлены с 22:00 по местному времени. Часть рейсов пришлось перенаправить в другие аэропорты, также возникли значительные задержки вылетов и прибытий. По предварительной информации, беспилотное летательное средство было замечено над промышленной зоной, прилегающей к территории аэропорта.
Это уже не первый случай сбоя в работе немецких аэропортов из-за дронов. Ранее аналогичные инциденты произошли в аэропортах Мюнхена и Берлина, где полёты приостанавливались на срок до двух часов.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.