Алтайский отшельник Наумкин назвал места, где могут укрываться Усольцевы

Пропавшие в тайге Красноярского края Усольцевы могли бы выжить, спрятавшись в пещере или землянке, сообщил в беседе с aif.ru проживший 20 лет в алтайском лесу отшельник Оджан Наумкин.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина пропали в лесу Красноярского края 28 сентября. В тот день они отправились прогуляться в окрестностях скалы Буратинка в Кутурчинском Белогорье и больше не вернулись.
За время их поисков было озвучено множество версий: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну. Приоритетной, по информации местного СК, остается версия о несчастном случае.
Охотники, волонтеры и опытные туристы самой большой странностью этого дела назвали абсолютно бесследное исчезновение семьи. Больше чем за месяц поисков не было найдено никаких следов Усольцевых.
Наумкин, комментируя эту историю, отметил, что Усольцевы могли бы спрятаться и выжить, если бы у них были необходимые для этого приспособления.
«Спрятаться в землянке или пещере могли, особенно если хоть какие-то инструменты есть. Топор, ножовка, верёвки, ещё лучше, если есть гвозди. И если есть, чем разжечь огонь. Тогда выжить можно вполне. Если они набрали с собой всяких круп и сушеных продуктов, может и живут так», — отметил он.
Наумкин прожил в лесу вместе с родителями 20 лет. Они построили в лесу Алтая, недалеко от города-курорта Белокурихи, землянку, а питались тем, что росло на огороде.
В 2013 году родители Наумкина сбежали, оставив лишь записку. Молодой человек обратился в полицию, что привело к широкому общественному резонансу — оказалось, что у него вообще не было документов.
Спустя три недели родители нашлись, а молодой человек решил изменить свою жизнь. Он переехал в город.
