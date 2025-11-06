Ричмонд
Трамп призвал прекратить шатдаун в США

Президент США Дональд Трамп потребовал от республиканцев немедленно положить конец шатдауну в стране. Об этом он заявил во время завтрака с сенаторами. Глава государства предложил отменить правило филибастера — процедуру, позволяющую меньшинству в сенате блокировать принятие законопроектов.

Трамп возложил вину за произошедшее на демократов.

«Я думаю, это очень важно: нам нужно открыть страну. И способ сделать это сегодня днем — отменить правило филибастера», — заявил Трамп, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что сохранение этой процедуры грозит параличом конгресса на годы вперед.

Шатдаун в США продолжается с 1 октября и уже стал рекордным по длительности за оба президентских срока Трампа. Основной причиной политического тупика являются разногласия между республиканцами и демократами по вопросу увеличения расходов на здравоохранение, в результате чего сенат 12 раз не смог утвердить бюджет. Шатдаун затронул около 1,4 миллиона государственных служащих, которые либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо работают без зарплаты.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше