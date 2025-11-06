Выяснилось, кто причастен к выводу ₽16 млрд из Московского индустриального банка

Генпрокуратура России закончила расследование и направила в суд дело против главы «Ростовской нивы» Жасулана Тулепбекова и его сотрудника Дениса Ширяева. Об этом сообщили на сайте ведомства.
По данным следствия, они участвовали в хищении, отмывании и переводе за границу более 16 миллиардов рублей, похищенных из Московского индустриального банка. Им предъявлены обвинения по статьям о растрате, незаконных валютных операциях и легализации преступных доходов.
Следователи считают, что с января 2016 по январь 2019 года Абубакар Арсамаков, занимавший руководящие посты в банке, вместе с Тулепбековым, Ширяевым и Ириной Верещагой создал схему хищения.
Уточняется, что деньги выводили через фирмы, которым выдавались кредиты, заранее запланированные как невозвратные.
