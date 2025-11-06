«Усольцевский треугольник»: новые версии о пропаже семьи в тайге и похожие случаи в этой местности

«Если говорить о версиях, конечно, следую методу “бритва Оккама” как наиболее разумному подходу: сначала нужно рассмотреть наиболее объяснимые версии. Так как я лично попадал в такие ситуации в горах и тайге и меня так же искали. Наиболее вероятно, что, как и в моем случае, когда на Перевале Дятлова, на “горе мертвецов” меня накрыл плотный туман и непогода, я спрятался под ближайший каменный останец», — отметил эксперт в интервью NEWS.ru.