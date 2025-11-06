Ричмонд
Раскрыто, что из тюрьмы выпустили двух опасных преступников по ошибке

Из лондонской тюрьмы Уондсуорт по ошибке отпустили двух заключенных, включая мигранта из Алжира. Об этом сообщил телеканал Sky News.

24-летний Браим Каддур-Шериф, гражданин Алжира, оказался на свободе 29 октября. Он был осужден за проникновение в чужое жилье с целью ограбления и ранее уже имел судимости за сексуальные преступления. В 2019 году он въехал в Великобританию по туристической визе, но остался в стране после окончания ее срока.

3 ноября из той же тюрьмы ошибочно вышел 35-летний Уильям Смит. В тот же день суд района Кройдон приговорил его к почти четырем годам заключения за мошенничество. Сейчас полиция ищет обоих.

Ранее, 24 октября, власти уже допустили похожую ошибку — на свободу выпустили нелегального мигранта из Эфиопии, осужденного за домогательства к несовершеннолетней и женщине. Его должны были отправить в депортационный центр, но отпустили. Через два дня его нашли и задержали в Лондоне. После этого министр юстиции Дэвид Лэмми пообещал усилить контроль над заключенными.

По данным Sky News, с марта 2024 по март 2025 года в Британии по ошибке освободили более 260 осужденных. Это на 128% больше, чем годом ранее.

