Раскрыто, что из тюрьмы выпустили двух опасных преступников по ошибке

Из лондонской тюрьмы Уондсуорт по ошибке отпустили двух заключенных, включая мигранта из Алжира. Об этом сообщил телеканал Sky News.
24-летний Браим Каддур-Шериф, гражданин Алжира, оказался на свободе 29 октября. Он был осужден за проникновение в чужое жилье с целью ограбления и ранее уже имел судимости за сексуальные преступления. В 2019 году он въехал в Великобританию по туристической визе, но остался в стране после окончания ее срока.
3 ноября из той же тюрьмы ошибочно вышел 35-летний Уильям Смит. В тот же день суд района Кройдон приговорил его к почти четырем годам заключения за мошенничество. Сейчас полиция ищет обоих.
Ранее, 24 октября, власти уже допустили похожую ошибку — на свободу выпустили нелегального мигранта из Эфиопии, осужденного за домогательства к несовершеннолетней и женщине. Его должны были отправить в депортационный центр, но отпустили. Через два дня его нашли и задержали в Лондоне. После этого министр юстиции Дэвид Лэмми пообещал усилить контроль над заключенными.
По данным Sky News, с марта 2024 по март 2025 года в Британии по ошибке освободили более 260 осужденных. Это на 128% больше, чем годом ранее.
