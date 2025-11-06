Раскрыто, что из тюрьмы выпустили двух опасных преступников по ошибке

24-летний Браим Каддур-Шериф, гражданин Алжира, оказался на свободе 29 октября. Он был осужден за проникновение в чужое жилье с целью ограбления и ранее уже имел судимости за сексуальные преступления. В 2019 году он въехал в Великобританию по туристической визе, но остался в стране после окончания ее срока.