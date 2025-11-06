Еврокомиссия предложила покрыть дефицит финансирования Украины за счет общего долга ЕС

«Еврокомиссия рассматривает возможность совместного долга и двусторонних грантов для покрытия дефицита финансирования Украины. Еврокомиссия настоятельно рекомендует использовать “репарационный кредит” в размере 140 миллиардов евро для поддержки военных действий Киева, который в настоящее время заблокирован Бельгией», — пишет издание. Там же сообщили, что альтернативы изложат в «документе о вариантах», подготовленном Еврокомиссией для Киева. Документ планируется направить в столицы европейских государств в течение ближайших недель.