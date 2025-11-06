Ричмонд
Закрыл рот и начал душить. С помощью подушки мужчина совершил страшное

В Саянске 28-летний мужчина убил сожительницу и получил за это 7,5 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Обычный бытовой конфликт в Саянске закончился трагедией. 2 июля 2025 года 28-летний мужчина пришел домой в нетрезвом виде. В квартире его ждала 40-летняя сожительница. В какой-то момент из-за личной неприязни молодой человек начал конфликт. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

— В пылу агрессии обвиняемый схватил женщину за лицо, зажав рукой рот и нос, а второй рукой сдавил шею. После этого накрыл ее лицо подушкой и удерживал до тех пор, пока та не перестала подавать признаки жизни, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Выйдя на улицу, подсудимый сам обратился к знакомому с просьбой вызвать полицию и скорую помощь. Суд, рассмотрев собранные доказательства, признал мужчину виновным в убийстве и назначил ему 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

