Закрыл рот и начал душить. С помощью подушки мужчина совершил страшное

— В пылу агрессии обвиняемый схватил женщину за лицо, зажав рукой рот и нос, а второй рукой сдавил шею. После этого накрыл ее лицо подушкой и удерживал до тех пор, пока та не перестала подавать признаки жизни, — уточнили в пресс-службе ведомства.