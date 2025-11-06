В Омске сошел с рельсов тепловоз

«По предварительным данным, сегодня около 1 часа местного времени в Советском административном округе г. Омска на путях примыкания к станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги при проведении маневровых работ допущен сход с пути тепловоза типа ТЭМ2», — говорится в официальном сообщении.
Уточняется, что задержек в движении подвижного состава по станции не последовало. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
Также указано, что Омской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.