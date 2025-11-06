Ричмонд
Под Ташкентом нашли гигантскую «закладку»

Vaib.uz (Узбекистан. 6 ноября). Рядом с Ташкентом обнаружен «клад», но не тот, за которым гоняются искатели приключений. В этой истории главный приз — не сундук с золотом, а десятки лет за решёткой.

Источник: Vaib.Uz

В Зангиатинском районе Ташкентской области оперативники Службы государственной безопасности обнаружили гигантскую «закладку» — в тайнике, спрятанном неподалёку от Ташкентской большой кольцевой автомобильной дороги, были найдены 10 свёртков опия общим весом почти 5 килограммов (4 кг 956 г).

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 273 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт).

Сейчас правоохранители устанавливают личности владельцев этой смертельно опасной «находки». Им грозит весьма серьёзное наказание: лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Как отмечают правоохранители, наркотические средства такого рода ввозятся в Узбекистан контрабандным путём из-за рубежа. Очевидно, найденный тайник был частью более широкой схемы по сбыту наркотиков внутри страны.