Под Ташкентом нашли гигантскую «закладку»

В Зангиатинском районе Ташкентской области оперативники Службы государственной безопасности обнаружили гигантскую «закладку» — в тайнике, спрятанном неподалёку от Ташкентской большой кольцевой автомобильной дороги, были найдены 10 свёртков опия общим весом почти 5 килограммов (4 кг 956 г).
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 273 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт).
Сейчас правоохранители устанавливают личности владельцев этой смертельно опасной «находки». Им грозит весьма серьёзное наказание: лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Как отмечают правоохранители, наркотические средства такого рода ввозятся в Узбекистан контрабандным путём из-за рубежа. Очевидно, найденный тайник был частью более широкой схемы по сбыту наркотиков внутри страны.