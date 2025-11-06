Отшельник Наумкин сказал, как Усольцевы могли бы выбраться из тайги

«Если бы они были живы, они бы за это время выбрались, просто направляясь вниз по течению ручья. Так можно максимум за неделю прийти в какое-нибудь поселение. Кроме того, если их искали с воздуха, то, наверное, не без применения тепловизоров. На фоне снега и холода найти живых людей, мне кажется, не так сложно», — отметил Наумкин.