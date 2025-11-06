Отшельник Наумкин сказал, как Усольцевы могли бы выбраться из тайги

Пропавшие в тайге Красноярского края Усольцевы могли бы уже в течение недели после пропажи выйти к одному из местных поселений, сообщил в беседе с aif.ru проживший 20 лет в алтайском лесу отшельник Оджан Наумкин.
Напомним, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы пропали 28 сентября во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Больше чем за месяц поисков не было найдено никаких следов.
Рассматривались разные версии: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну. Приоритетной, по информации местного СК, остается версия о несчастном случае.
«Если бы они были живы, они бы за это время выбрались, просто направляясь вниз по течению ручья. Так можно максимум за неделю прийти в какое-нибудь поселение. Кроме того, если их искали с воздуха, то, наверное, не без применения тепловизоров. На фоне снега и холода найти живых людей, мне кажется, не так сложно», — отметил Наумкин.
Алтайский Маугли Наумкин, о котором идет речь, родился и вырос в алтайской тайге. Его родители построили землянку в лесу недалеко от курортного города Белокуриха.
Наумкин получал образование по книгам и радио. Семья питалась тем, что выросло на огороде, но все же иногда молодой человек выходил в людям. Он собирал грибы и ягоды, а позже ходил продавать их на рынок.
В 2013 году, вернувшись с рынка, он обнаружил, что его родители ушли, оставив лишь записку. Наумкин обратился в полицию, однако появление 20-летнего юноши без документов вызвало большой общественный резонанс.
Спустя три месяца родители Наумкина нашлись в Приморье. А сам молодой человек решил вернуться в город.
Ранее местные жители назвали неожиданную версию пропажи Усольцевых.