В Иркутске врачи удалили кусочек арахиса из легкого годовалого ребенка

rkutskMedia, 6 ноября. Врачи Иркутской областной детской клинической больницы спасли годовалого ребенка, который находился в критическом состоянии с низкой сатурацией и признаками тяжелого кислородного голодания. Причиной тому послужило инородное тела в дыхательных путях — кусочек арахиса в сахарной глазури.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) главный врач больницы, детский хирург Юрий Козлов, острые края конфеты врезались в слизистую и полностью заблокировали правое легкое. Хирурги экстренно провели эндоскопическую операцию и удалили инородное тело. Ребенок спасен.
Главврач больницы Юрий Козлов обратился к родителям с настоятельной просьбой об усилении бдительности и исключении опасных предметов из поля зрения маленьких детей.
