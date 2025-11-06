Ричмонд
В Иркутске врачи удалили кусочек арахиса из легкого годовалого ребенка

Хирурги экстренно провели эндоскопическую операцию.

Источник: IrkutskMedia.ru

rkutskMedia, 6 ноября. Врачи Иркутской областной детской клинической больницы спасли годовалого ребенка, который находился в критическом состоянии с низкой сатурацией и признаками тяжелого кислородного голодания. Причиной тому послужило инородное тела в дыхательных путях — кусочек арахиса в сахарной глазури.

Как сообщил в своем тг-канале (18+) главный врач больницы, детский хирург Юрий Козлов, острые края конфеты врезались в слизистую и полностью заблокировали правое легкое. Хирурги экстренно провели эндоскопическую операцию и удалили инородное тело. Ребенок спасен.

Главврач больницы Юрий Козлов обратился к родителям с настоятельной просьбой об усилении бдительности и исключении опасных предметов из поля зрения маленьких детей.

Напомним, врачи отделения травматологии и ортопедии Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска исправили врожденный дефект у ребенка. Малыш появился на свет с полидактилией — аномалией развития, при которой на руках или ногах образуются лишние пальцы. У маленького пациента на стопе было 8 пальцев.