Движение по трассе Уфа — Инзер — Белорецк полностью восстановлено

На дороге Уфа — Белорецк сняты все ограничения, введенные из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

С шести часов утра 6 ноября на участке с 67 по 222 километр автодороги Уфа — Инзер — Белорецк отменили все ограничения движения. Теперь по этому маршруту могут беспрепятственно передвигаться все виды транспорта. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

Ранее стало известно о временном закрытии данного участка трассы. Такое решение было принято в связи с осложнившимися погодными условиями: сильным снегопадом, порывистым ветром, образованием гололедицы и плохой видимостью на дороге.

