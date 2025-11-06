Движение по трассе Уфа — Инзер — Белорецк полностью восстановлено

С шести часов утра 6 ноября на участке с 67 по 222 километр автодороги Уфа — Инзер — Белорецк отменили все ограничения движения. Теперь по этому маршруту могут беспрепятственно передвигаться все виды транспорта. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.
Ранее стало известно о временном закрытии данного участка трассы. Такое решение было принято в связи с осложнившимися погодными условиями: сильным снегопадом, порывистым ветром, образованием гололедицы и плохой видимостью на дороге.
