Движение по трассе Уфа — Инзер — Белорецк полностью восстановлено

С шести часов утра 6 ноября на участке с 67 по 222 километр автодороги Уфа — Инзер — Белорецк отменили все ограничения движения. Теперь по этому маршруту могут беспрепятственно передвигаться все виды транспорта. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.