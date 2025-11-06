Утечка аммиака произошла на химзаводе в США после мощного взрыва

Соцсети жителей заполонили сообщения о мощной взрывной волне и едком химическом запахе, повисшем в воздухе. Власти распорядились эвакуировать жителей близлежащих кварталов, а остальным горожанам рекомендовали не выходить на улицу и закрыть окна. По предварительной информации, пострадавших нет. Население города составляет около 11 тысяч человек.