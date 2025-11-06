Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отвертка стала орудием преступления: двое парней угнали иномарку, заранее продумав план действий

В Иркутске полицейские задержали угонщиков автомобиля «Субару Легаси».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске полицейские задержали угонщиков автомобиля «Субару Легаси». Охранник автостоянки на улице Розы Люксембург рассказал полицейским, что к нему обратилась владелица иномарки и сообщила о пропаже машины. На место прибыли оперативники и изучили записи с камер видеонаблюдения.

— Сотрудники уголовного розыска, действуя совместно с Госавтоинспекторами обнаружили угнанный автомобиль. За рулем были двое молодых людей. Выяснилось, что хищение «Субару Легаси» они спланировали заранее, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В день совершения преступления преступники привезли с собой аккумулятор, подкачали шины и с помощью отвертки завели двигатель. После этого они отправились по трассе в сторону Ангарска. Однако, свернув в поселок Западный, они сняли с машины государственные номера и вернулись в город. Сейчас в отношении задержанных могут завести уголовное дело.