Отвертка стала орудием преступления: двое парней угнали иномарку, заранее продумав план действий

В Иркутске полицейские задержали угонщиков автомобиля «Субару Легаси». Охранник автостоянки на улице Розы Люксембург рассказал полицейским, что к нему обратилась владелица иномарки и сообщила о пропаже машины. На место прибыли оперативники и изучили записи с камер видеонаблюдения.
— Сотрудники уголовного розыска, действуя совместно с Госавтоинспекторами обнаружили угнанный автомобиль. За рулем были двое молодых людей. Выяснилось, что хищение «Субару Легаси» они спланировали заранее, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В день совершения преступления преступники привезли с собой аккумулятор, подкачали шины и с помощью отвертки завели двигатель. После этого они отправились по трассе в сторону Ангарска. Однако, свернув в поселок Западный, они сняли с машины государственные номера и вернулись в город. Сейчас в отношении задержанных могут завести уголовное дело.