Отвертка стала орудием преступления: двое парней угнали иномарку, заранее продумав план действий

В день совершения преступления преступники привезли с собой аккумулятор, подкачали шины и с помощью отвертки завели двигатель. После этого они отправились по трассе в сторону Ангарска. Однако, свернув в поселок Западный, они сняли с машины государственные номера и вернулись в город. Сейчас в отношении задержанных могут завести уголовное дело.