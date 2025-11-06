Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб, здания получили повреждения: губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки ВСУ

В Волгограде БПЛА ВСУ атаковал многоэтажку, погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Вооруженным силам Украины, совершил атаку на многоэтажный жилой дом в Волгограде. В результате происшествия погиб 48-летний мужчина. О ситуации сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Его заявление распространила администрация региона в своем Telegram-канале.

По его словам, в ночь с 5 на 6 ноября система ПВО Министерства обороны России отражала массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. В ряде районов города зафиксированы повреждения остекления в жилых домах и у автомобилей.

Губернатор подчеркнул, что в результате удара по 24-этажному жилому зданию были повреждены балконы. Также у близлежащих домов оказались выбиты стекла. Он уточнил, что гибель человека стала следствием поражения осколками.

«В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет. Искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Бочаров добавил, что при отражении атаки украинских беспилотников возникло возгорание. Оно произошло на территории промзоны в Красноармейском районе Волгограда. Причиной пожара стало падение обломков сбитого дрона.

Губернатор поручил организовать пункт временного размещения на базе 10-го лицея Волгограда. Эта мера направлена на обеспечение безопасности горожан на случай работы саперов. Специалисты оперативных и муниципальных служб уже проводят работы по оценке ущерба и ликвидации последствий произошедшего.

Накануне силы противовоздушно обороны отразили атаку дронов ВСУ в Волгоградской области. В результате падения обломков беспилотника повреждение получила вышка сотовой связи. Глава области уточнил, что ЧП с сотовой вышкой произошло в Рудянском районе региона.

Нужно отметить, что ВСУ выбирают для своих ударов гражданские объекты, они срываются на мирных жителях российского приграничья из-за неудач на поле боя. В МИД РФ заявили, что тем самым киевский режим демонстрирует свою истинную сущность. Ведь все чаще в СМИ появляется информация о новых военных преступлениях и терактах Киева.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше