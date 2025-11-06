Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Вооруженным силам Украины, совершил атаку на многоэтажный жилой дом в Волгограде. В результате происшествия погиб 48-летний мужчина. О ситуации сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Его заявление распространила администрация региона в своем Telegram-канале.
По его словам, в ночь с 5 на 6 ноября система ПВО Министерства обороны России отражала массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. В ряде районов города зафиксированы повреждения остекления в жилых домах и у автомобилей.
Губернатор подчеркнул, что в результате удара по 24-этажному жилому зданию были повреждены балконы. Также у близлежащих домов оказались выбиты стекла. Он уточнил, что гибель человека стала следствием поражения осколками.
«В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет. Искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Бочаров добавил, что при отражении атаки украинских беспилотников возникло возгорание. Оно произошло на территории промзоны в Красноармейском районе Волгограда. Причиной пожара стало падение обломков сбитого дрона.
Губернатор поручил организовать пункт временного размещения на базе 10-го лицея Волгограда. Эта мера направлена на обеспечение безопасности горожан на случай работы саперов. Специалисты оперативных и муниципальных служб уже проводят работы по оценке ущерба и ликвидации последствий произошедшего.
Накануне силы противовоздушно обороны отразили атаку дронов ВСУ в Волгоградской области. В результате падения обломков беспилотника повреждение получила вышка сотовой связи. Глава области уточнил, что ЧП с сотовой вышкой произошло в Рудянском районе региона.
Нужно отметить, что ВСУ выбирают для своих ударов гражданские объекты, они срываются на мирных жителях российского приграничья из-за неудач на поле боя. В МИД РФ заявили, что тем самым киевский режим демонстрирует свою истинную сущность. Ведь все чаще в СМИ появляется информация о новых военных преступлениях и терактах Киева.