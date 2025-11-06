Украинский беспилотник ударил по многоэтажке в Волгограде, погиб мужчина: карта атак дронов к 6 ноября

Также он привел подробные правила поведения при обнаружении БПЛА. Так, если вы оказались очевидцем падения беспилотника или обнаружили дрон либо его фрагменты на земле, то не следует приближаться к объекту и не прикасаться к нему. По возможности нужно оповестить находящихся поблизости людей об опасности и незамедлительно передать информацию в компетентные органы, указав место и время обнаружения аппарата. Кроме того, в непосредственной близости от БПЛА запрещается использовать телефоны и другие средства связи. Также запрещена фото- и видеосъемка дронов и текущей ситуации и размещение этих материалов в интернете.