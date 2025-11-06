Пассажирский автобус Красноярск — Богучаны съехал в кювет в лес

По данным ТГ-канала Красньюс, у пассажирского автобуса Красноярск — Богучаны рано утром отказали тормоза, и водитель чудом съехал в кювет в лес.
«Стоим уже час, руководство трубку от водителей не берёт, никаких комментариев не даёт. На улице −20, в автобусе задымление и холодно. Главный инженер материт водителя и заставляет ехать без тормозов», — пишет один из пассажиров.
Другие жители региона вступились за водителя и похвалили за то, что не едет.
«Это хорошо, что смог остановить автобус, если бы перевернулись, кто-то погиб, он за решётку, а умник, орущий в трубке, в стороне останется. 112 и ГАИ, наверное, нужно вызывать в таких случаях. Было у нас такое, автобус полный детей, благо лето. Водитель смог починить на трассе автобус, мы увели детей гулять в поле», — вспоминает мужчина.
Официальной информации по этому поводу пока не было.