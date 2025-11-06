Утечка опасных химикатов произошла на заводе в американском городе

В штате Миссисипи (США) случился взрыв на предприятии, производящем водород и азот, включая аммиак. Об этом сообщила The Washington Post.
После инцидента произошла утечка опасных химикатов. Часть жителей эвакуировали, другим рекомендовали оставаться дома, передает РЕН ТВ.
Специалисты по контролю воздуха сейчас оценивают последствия происшествия. О пострадавших пока ничего не известно.
Американский Красный Крест открыл пункт приёма для тех, кому нужно укрытие или помощь.
