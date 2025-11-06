Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Хабаровского края незаконно поймали калугу и осетра на 850 тысяч рублей

Живую рыбу выпустили, фрагменты уничтожили.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Николаевском районе в поселке Архангельское задержаны два местных жителя, на маломерном судне сетью ловившие запрещенные для добычи амурского осетра и калугу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Живую калугу, ущерб от добычи которой составил бы 538 тысяч рублей, выпустили в Амур. Осетра, порезанного на фрагменты, уничтожили — сумма ущерба оценивается в 320 тысяч рублей.

— По постановлению природоохранного прокурора возбуждено и расследуется уголовное дело о незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов (ст. 258.1 УК РФ). Орудие ловли и маломерное судно конфискованы, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Напомним, в Николаевском районе рыбак лишился лодки и сети из-за пойманного осетра.