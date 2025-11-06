Неожиданно выяснилось, что семья Усольцевых могла выжить в тайге

Отшельник с Алтая Оджан Наумкин, проживший в лесу 20 лет, рассказал aif.ru, что пропавшие в тайге Красноярского края Усольцевы могли выжить, если нашли убежище.
64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина исчезли 28 сентября во время прогулки в районе скалы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. С тех пор поиски не дали результатов — за месяц не найдено ни одной зацепки. Следователи считают приоритетной версию несчастного случая, но другие варианты, включая нападение животных или побег, также рассматривались.
Наумкин предположил, что семья могла укрыться в землянке или пещере, если у них были базовые инструменты — топор, ножовка, верёвки, гвозди и возможность разжечь огонь. По его словам, при запасе круп и сушёных продуктов они способны были бы выжить.
Сам Наумкин прожил в алтайской тайге с родителями два десятилетия, построил землянку и питался урожаем с огорода. В 2013 году его родители исчезли, оставив записку, что привлекло внимание общественности — тогда выяснилось, что у юноши не было документов. Спустя три недели родители нашлись, а он позже переехал в город.
Читайте также: Выяснилось, кто еще пропал в красноярских лесах, где ищут Усольцевых.