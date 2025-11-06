Неожиданно выяснилось, что семья Усольцевых могла выжить в тайге

Сам Наумкин прожил в алтайской тайге с родителями два десятилетия, построил землянку и питался урожаем с огорода. В 2013 году его родители исчезли, оставив записку, что привлекло внимание общественности — тогда выяснилось, что у юноши не было документов. Спустя три недели родители нашлись, а он позже переехал в город.