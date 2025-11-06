Фигуранты дела о хищении 16 млрд рублей из Московского индустриального банка предстанут перед судом: Генпрокуратура раскрыла преступную схему

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против руководителя группы компаний «Ростовская нива» Жасулана Тулепбекова и его подчиненного Дениса Ширяева. Материалы направлены в суд. Их обвиняют в соучастии в присвоении, легализации и выводе свыше 16 миллиардов рублей, похищенных из Московского индустриального банка. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Фигурантам инкриминируется ряд особо тяжких статей Уголовного кодекса. Речь идет о растрате, совершении валютных операций с использованием подложных документов, а также легализации денежных средств, добытых преступным путем.
По данным следствия, с января 2016 года по январь 2019 года действовала организованная группа. В нее, согласно версии правоохранителей, входили президент банка Абубакар Арсамаков, Жасулан Тулепбеков, его сотрудники Денис Ширяев и Ирина Верещага. Группа похитила у кредитной организации более 16,6 миллиарда рублей. В Генпрокуратуре пояснили, что для этого банк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам.
В дальнейшем часть средств была легализована. Для этого использовалась схема с заключением договоров поставки пшена, через которую прошло 754 миллиона рублей. Еще примерно 1,6 миллиарда рублей были незаконно выведены на счета организации в Казахстане.
Расследование этого дела проводил следственный департамент МВД России. После утверждения обвинительного заключения материалы направлены в Симоновский суд Москвы для рассмотрения по существу. При этом следственные действия в отношении Ирины Верещаги и других участников группы продолжаются. Бывший президент банка Арсамаков, фигурировавший в деле, скончался от коронавируса в 2020 году.
Ранее Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя компании «Крокус Наноэлектроника» Алексея Кушнарева по обвинению в растрате 7,5 млрд рублей. Обвиняемые не имели намерений развивать производство нанотехнологий и знали, что компания Кушнарева не сможет реализовать проект.