Фигуранты дела о хищении 16 млрд рублей из Московского индустриального банка предстанут перед судом: Генпрокуратура раскрыла преступную схему

По данным следствия, с января 2016 года по январь 2019 года действовала организованная группа. В нее, согласно версии правоохранителей, входили президент банка Абубакар Арсамаков, Жасулан Тулепбеков, его сотрудники Денис Ширяев и Ирина Верещага. Группа похитила у кредитной организации более 16,6 миллиарда рублей. В Генпрокуратуре пояснили, что для этого банк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам.