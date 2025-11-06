14 домов остались без воды из-за аварии на трубопроводе в Новосибирске

Администрация Первомайского района Новосибирска прокомментировала затопленные дороги на улице Менжинского. Сообщение о протечке между домами № 13 и № 15 по улице Менжинского поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу еще 2 ноября. Специалисты «Горводоканала» обследовали водопровод и выяснили, что излив воды идет по улице, на дом 13 по улице Менжинского.