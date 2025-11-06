Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

14 домов остались без воды из-за аварии на трубопроводе в Новосибирске

Протечка произошла на участке водопровода на улице Менжинского.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Первомайского района Новосибирска прокомментировала затопленные дороги на улице Менжинского. Сообщение о протечке между домами № 13 и № 15 по улице Менжинского поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу еще 2 ноября. Специалисты «Горводоканала» обследовали водопровод и выяснили, что излив воды идет по улице, на дом 13 по улице Менжинского.

— Данный участок водопровода не находится в муниципальной собственности и не эксплуатируется МУП «Горводоканал», — добавили в районной администрации.

5 ноября по заявке местного жителя водопровод отключили, в итоге 14 индивидуальных жилых домов остались без водоснабжения.