Крупный пожар на рынке произошел в Астане

«В эти минуты огнеборцы города Астаны тушат возгорание в одном из оптово-розничном рынке расположенном в районе Сарыарка по улице Ы. Дукенулы», — говорится в сообщении.
Спасатели работают по повышенному рангу.
По уточненной информации, в одноэтажном здании ангарного типа горят два бутика.
На месте создан оперативный штаб, задействованы пожарные стволы и обеспечена непрерывная подача воды.
«Тушение пожара осложняется тем, что на момент прибытия пожарных огонь уже приобрёл развитую форму, а также из-за особенностей строения здания, высокой пожарной нагрузки и сильным задымлением. Спасатели проверили здание на наличие людей, на момент возгорания посетителей было. Пожарные сняли угрозу распространения и сбили открытое горение», — отметили в МЧС.
В 08:26 возгорание удалось локализовать. Сотрудники ДЧС проверяют помещения за бутиками, чтобы выявить возможные скрытые очаги огня.
В тушении участвуют 95 спасателей и 25 единиц техники.