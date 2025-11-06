Крупный пожар на рынке произошел в Астане

«Тушение пожара осложняется тем, что на момент прибытия пожарных огонь уже приобрёл развитую форму, а также из-за особенностей строения здания, высокой пожарной нагрузки и сильным задымлением. Спасатели проверили здание на наличие людей, на момент возгорания посетителей было. Пожарные сняли угрозу распространения и сбили открытое горение», — отметили в МЧС.