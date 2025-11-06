Ричмонд
Крупный пожар на рынке произошел в Астане

Астана. 6 ноября. КазТАГ — В районе Сарыарка по улице Ы. Дукенулы произошел крупный пожар в одном из оптово-розничном рынке, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Источник: КазТАГ

«В эти минуты огнеборцы города Астаны тушат возгорание в одном из оптово-розничном рынке расположенном в районе Сарыарка по улице Ы. Дукенулы», — говорится в сообщении.

Спасатели работают по повышенному рангу.

По уточненной информации, в одноэтажном здании ангарного типа горят два бутика.

На месте создан оперативный штаб, задействованы пожарные стволы и обеспечена непрерывная подача воды.

«Тушение пожара осложняется тем, что на момент прибытия пожарных огонь уже приобрёл развитую форму, а также из-за особенностей строения здания, высокой пожарной нагрузки и сильным задымлением. Спасатели проверили здание на наличие людей, на момент возгорания посетителей было. Пожарные сняли угрозу распространения и сбили открытое горение», — отметили в МЧС.

В 08:26 возгорание удалось локализовать. Сотрудники ДЧС проверяют помещения за бутиками, чтобы выявить возможные скрытые очаги огня.

В тушении участвуют 95 спасателей и 25 единиц техники.