Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mash: в Бердске загорелся завод по производству туалетной бумаги

В Бердске Новосибирской области произошел сильный пожар. Сообщается, что загорелся завод по производству туалетной бумаги, расположенный недалеко от улицы Комсомольской.

Завод по производству туалетной бумаги загорелся в Бердске.

В Бердске Новосибирской области произошел сильный пожар. Сообщается, что загорелся завод по производству туалетной бумаги, расположенный недалеко от улицы Комсомольской.

«Сильный пожар в Бердске. По словам очевидцев, горит завод по производству туалетной бумаги недалеко от Комсомольской», — сообщил telegram-канал Mash Siberia. Столб дыма от пожара виден из разных частей города.

Информация о причинах возгорания, площади пожара и пострадавших на момент публикации не поступала. Официальных сообщений от представителей спасателей также нет.

По данным МЧС Новосибирской области, с 27 октября по 4 ноября в регионе произошло 166 пожаров. За этот период спасатели помогли 12 людям, пятеро человек получили травмы. Погибших в результате возгораний нет.