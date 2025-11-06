Росфинмониторинг включил юношу из ЯНАО в список экстремистов

18-летний юноша из Ноябрьска внесен в список экстремистов.
В обновленный список Росфинмониторинга в качестве лица, причастного к экстремистской деятельности или терроризму попал 17-летний Михаил Акимушкин* из Ноябрьска. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«В перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму внесен Михаил Алексеевич Акимушкин, 2007 года рождения, город Ноябрьск», — сообщается на сайте Росфинмониторинга. Он включен в список как физическое лицо.
Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске подростки сожгли вертолет. В совершении поджога подозревались несовершеннолетние. Кроме того, сообщалось о завершении расследования уголовных дел, связанных с данным происшествием. По данному делу осужден сотрудник транспортной компании.
*Михаил Акимушкин внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.