Росфинмониторинг включил юношу из ЯНАО в список экстремистов

«В перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму внесен Михаил Алексеевич Акимушкин, 2007 года рождения, город Ноябрьск», — сообщается на сайте Росфинмониторинга. Он включен в список как физическое лицо.