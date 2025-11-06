Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росфинмониторинг включил юношу из ЯНАО в список экстремистов

В обновленный список Росфинмониторинга в качестве лица, причастного к экстремистской деятельности или терроризму попал 17-летний Михаил Акимушкин* из Ноябрьска. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

18-летний юноша из Ноябрьска внесен в список экстремистов.

В обновленный список Росфинмониторинга в качестве лица, причастного к экстремистской деятельности или терроризму попал 17-летний Михаил Акимушкин* из Ноябрьска. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Юноша из Ноябрьска включен в список экстремистов.

«В перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму внесен Михаил Алексеевич Акимушкин, 2007 года рождения, город Ноябрьск», — сообщается на сайте Росфинмониторинга. Он включен в список как физическое лицо.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске подростки сожгли вертолет. В совершении поджога подозревались несовершеннолетние. Кроме того, сообщалось о завершении расследования уголовных дел, связанных с данным происшествием. По данному делу осужден сотрудник транспортной компании.

*Михаил Акимушкин внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.