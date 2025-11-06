Ричмонд
С начала ночи работу приостановил 13-й аэропорт

Росавиация сообщила, что в аэропортах Оренбурга и Уфы введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев ранее писал, что в регионе объявлен план «Ковер».

Источник: Аргументы и факты

Всего с начала ночи работу приостанавливали 13 российских аэропортов. В Пензе и Саратове ограничения сняли в 5:15 мск. В Волгограде, Иваново, Ульяновске, Ярославле, Краснодаре, Самаре, Владикавказе, Грозном и Нижнекамске они продолжают действовать.

С начала ночи об угрозе атаки БПЛА сообщали власти регионов Центрального, Южного, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов. О работе ПВО сообщали губернаторы Волгоградской, Ростовской и Тульской областей.

