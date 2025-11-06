Ричмонд
Дроны массированно атаковали Волгоградскую область этой ночью: власти сообщили о пожаре и погибшем

Бочаров сообщил о пожаре в промзоне в Волгоградской области после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская область стала целью украинских ударов ночью 6 ноября. В результате воздушной атаки погиб мирный житель. Кроме того, в промзоне Красноармейского района Волгограда начался пожар. Возгорание пытаются ликвидировать. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его данным, беспилотник повредил 24-этажный дом. В результате попадания осколков погиб 48-летний мужчина. Специалисты продолжают выяснять последствия ночной атаки ВСУ, добавил губернатор.

«В ряде районов Волгограда фиксируются повреждения остекления в жилых домах и автотранспортных средств. В результате падения обломков возникло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению», — оповестил Андрей Бочаров.

Вечером 5 ноября атаке подверглись девять регионов РФ. Дроны сбиты в небе над Воронежской, Брянской, Волгоградской, Белгородской, Курской, Тульской и Ростовской областями. Кроме того, БПЛА перехватили над Крымом.

